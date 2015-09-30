حظك اليوم برج الثور الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الثور اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

ستكتشفين معلومات مهمة جدا يا فتاة برج الثور. كوني فريدة من نوعك لتكسبي ثقة الاخرين. ابدي رايك في الامور التي تشغل بالك و تتركك في حيرة من امرك. ستكونين كاتبة محترفة و شخصا يمكن الاعتماد عليه. لا تقلقي مما يحصل من حولك لان الامور غير المنطقية ستتغير.

مهنيا: ستحضرين مؤتمرا مهما جدا لتقدمك المستقبلي و ستحصلين على افضل الحلول مع مرور الوقت. ستشعرين ان المعلومات لا تصلك في الوقت المناسب. عليك ان تدرسي الكثير من الامور قبل ان تبادري الى القبول. انك دبلوماسية جدا وتستطيعين الحصول على كل ما تريدين.

عاطفيا: انت قادرة على تأخير بعض القرارات لتطلبي اذن زوجك سيدتي. ارتاحي قليلا في منزلك فانت بامس الحاجة الى الاسترخاء و عيش الكثير من الاوقات الرائعة. جدي التقنية التي قد تعجب زوجك و تجعله مسرورا بك. لا يمكنك ان تبقي الامور على حالها في الحب. لا تحاولي النظر الى البعيد كي لا تخسري في نهاية المطاف.

توقعات جاكلين عقيقي

لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.

توقعات ماغي فرح

لا تحكم على الشهر من اليوم الاول الذي قد يحمل سوء تفاهم وبعض التصادم بين الواقع واحلامك ان كوكب اورانوس الذي انتقل الى الحمل يدعوك الى الاصغاء الى نصائح الاخرين ودرس كل الامور بهدوء رغم الحماسة التي تسكنك حتى لا ترتكب الاخطاء.



شبكةعيونالإخبارية

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