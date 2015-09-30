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حظك اليوم برج الحمل الخميس 1 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 1 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحمل الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الحمل .. الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

انتبهي الى كل ما يحصل من مشكلات مع المحيطين بك يا فتاة برج الحمل. تخطي الجدالات التي تحصل بينك و بين الاقرباء. سافري الى حيث تودين و استمتعتي لانك بامس الحاجة الى ذلك في هذه الفترة. لا تنصبي الفخاخ للمحيطين بك لانك قد تقعين فيها من دون ان تتوقعي.

مهنيا:: اختصري المسافات لان التباطؤ ليس من مصلحتك. لا تفقدي ثقتك بنفسك امام الزملاء في مكان العمل في برج اليوم. حاولي ان تتاقلمي مع الوضع العملي الذي انت فيه. انتبهي الى الاماكن التي تقصدينها و واظبي على اعمالك لتحصلي على النتائج الايجابية التي تحتاجين اليها.

عاطفيا: استمري في المحاولة مرات عدة اذا شعرت بان الامور صعبة بادئ الامر. زوري منزل اهل زوجك. عليك ان تتخطي العقبات التي وضعت نفسك فيها. لا تكوني انانية و فكري باسلوب منطقي اذا اردت ان تنجحي. ان بعض الاشخاص مقربون اليك و سيساعدونك في علاقتك مع زوجك.

توقعات ماغي فرح

يوم الابداع والتطور المهني والعاطفي والاشراق سوف تتمتع بحظ كبير يبارك خظواتك , لا تخشى من اتخاذ توجهات جديدة فكر بمشاريع حديثة ولا تقلق بشان الاوضاع المادية ان قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جدا تراجع حساباتك وبتحصد الارباح.

توقعات جاكلين عقيقي

يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء. يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك. أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السلام. ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟
 

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