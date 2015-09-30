شكرى: نقلت تهنئة السيسي لأبومازن على رفع علم فلسطين بالأمم المتحدة

أعرب وزير الخارجية، سامح شكري اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مراسم رفع علم دولة فلسطين على مقر «الأمم المتحدة» عن سعادته البالغة لمشاركته فى هذا الحدث التاريخي، وحرصه على توجيه التهنئة الشخصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونقل تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى له.

وأكد الوزير شكري بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة خطوة هامة نحو استكمال إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن يوم 30 سبتمبر يمثل يومًا هامًا فى تاريخ الأمم المتحدة حيث تزامن رفع العلم الفلسطيني مع إلقاء الرئيس محمود عباس بيان فلسطين الهام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشهد نفس اليوم عقد اجتماع الرباعية الدولية بمشاركة مصر وعدد من الدول العربية.

وأشار وزير الخارجية فى ختام تصريحاته إلى أنه على الرغم من تزامن انعقاد جلسة هامة لمجلس الأمن حول تسوية النزاعات ومكافحه الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة مصر، مع مراسم رفع علم دولة فلسطين، إلا أنه كان حريصًا كل الحرص على المشاركة في الاحتفالية تأكيدًا على دعم مصر الكامل لدولة وشعب فلسطين.