وفد مجلس اللوردات البريطاني يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل وفد من مجلس اللوردات البريطانى لبحث أوجه التعاون بين مصر وبريطانيا فى العديد من المجالات وتم إنهاء إجراءات وصول الوفد عبر الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولى.

وكان فى استقبال الوفد البريطانى اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى الذى أمر بتشكيل فريق من العلاقات العامة بالمطار برئاسة حمدى عبد العزيز، لاستقبال الوفد وإنهاء إجراءاته.

كما كان فى استقبال الوفد عدد من الدبلوماسيين العاملين فى السفارة البريطانية بالقاهرة، ومندوبين من وزارة الخارجية، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة عدة أيام ويلتقوا خلالها الرؤيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.