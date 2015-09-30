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مرشح من النور بالإسكندرية:سنشكل مجلسا أعلى للتأمين الصحى الشامل للمواطنين

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مرشح من النور بالإسكندرية:سنشكل مجلسا أعلى للتأمين الصحى الشامل للمواطنين مرشح من النور بالإسكندرية:سنشكل مجلسا أعلى للتأمين الصحى الشامل للمواطنين
قال عمرو مكى، مرشح دائرة الرمل لحزب النور بالإسكندرية، خلال مؤتمر الدائرة، إنه من ضمن برنامج حزب النور فى الصحة تشكيل مجلس أعلى للصحة لعمل تأمين صحى لجميع المواطنين، ومتابعة الملف الصحى وضمان وصوله للجميع فى جميع المحافظات.

وأضاف أنه سيتم عمل قاعدة بيانات لجميع المواطنين لمعرفة تاريخه المرضى وارتداده على المستشفيات الحكومية والخاصة، وفصيلة دمه وجميع المعلومات الطبية لتسهيل تشخيص مرضه، وذلك من خلال الرقم القومى.

وأشار إلى أن دائرة الرمل بها قرى لا يوجد بها وحدات صحية بسبب بعد مكانها عن المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن هناك حلولا لها وهى وحدات الإسعاف السريعة والمتنقلة، التى لا تكلف الدولة وقيام حزب النور بعمل دراسة كاملة لها لتنفيذها.

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