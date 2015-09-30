اعتماد 100 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم اعتماد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه، دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى وأنه يقدر تماما مدى عشق شعب الإسماعيلية ومواطنيها للنادى الإسماعيلى العريق وما يمثله النادى كأحد الرموز الأساسية للإسماعيلية، وأنه لن يتخلى عن مساندة ودعم النادى ومؤازرته، مؤكدا أنه داعم وشريك أساسى فى كل ما يسعد شعب الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع العميد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بحضور بديع أبوعلى عضو مجلس إدارة النادى والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، لبحث ومناقشة المشكلات المتعلقة بالنادى الإسماعيلى وسبل حلها وتذليها.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية وكافة الجهات المعنية للموافقة على جدولة المديونية المستحقة على النادى لصالح التأمينات الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أنه جارى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستكمال دعم مشروع إنشاء النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل بحى الشيخ زايد ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الانتهاء من تنفيذه بالكامل، لا سيما أنه سوف يساهم إلى حد كبير فى توفير موارد مالية لخدمة النادى الإسماعيلى.