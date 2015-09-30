أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتماد 100 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى

Google+ Print
اعتماد 100 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى اعتماد 100 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم اعتماد مبلغ وقدره مائة ألف جنيه، دعما للأنشطة الرياضية بالنادى الإسماعيلى وأنه يقدر تماما مدى عشق شعب الإسماعيلية ومواطنيها للنادى الإسماعيلى العريق وما يمثله النادى كأحد الرموز الأساسية للإسماعيلية، وأنه لن يتخلى عن مساندة ودعم النادى ومؤازرته، مؤكدا أنه داعم وشريك أساسى فى كل ما يسعد شعب الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع العميد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بحضور بديع أبوعلى عضو مجلس إدارة النادى والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، لبحث ومناقشة المشكلات المتعلقة بالنادى الإسماعيلى وسبل حلها وتذليها.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية وكافة الجهات المعنية للموافقة على جدولة المديونية المستحقة على النادى لصالح التأمينات الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أنه جارى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستكمال دعم مشروع إنشاء النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل بحى الشيخ زايد ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الانتهاء من تنفيذه بالكامل، لا سيما أنه سوف يساهم إلى حد كبير فى توفير موارد مالية لخدمة النادى الإسماعيلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365