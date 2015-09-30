النيابة تعاين موقع مصرع 4 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار

انتقل فريق من محققي النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، لإجراء معاينة تصويرية لموقع مصرع 4 من العناصر الارهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات انفاذ القانون داخل شقة بمنطقة العجمى بالاسكندرية .

وكشفت المعاينة الأولية العثور على .بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبعض الأوراق التنظيمة التي كانت معدة لتنفيذ عملية تخربية.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة الإرهابيين بطلقات نارية في أنحاء متفرقة بالجسد أدت إلى مصرعهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، قد استعملت الحق في الدفاع عن النفس وقتلت خلية ارهابية في منطقة العجمي بالاسكندرية ، في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة .

ووردت معلومات عن مكان اختباء خلية إرهابية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية أثناء عقد أعضاء تلك اللجنة لقاء تنظيمى للإعداد لإحدى عملياتهم الإرهابية، والتي كانت تستهدف أحد الأكمنة الشرطية بمحافظة الإسكندرية، وبمجرد استشعارهم بتواجد القوات بادرت تلك العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، حيث بادلتهم القوات بالمثل مما أسفر عن مصرعهم.

وضمت قائمة الخلية التي تم تصفيتهم: مسئول اللجنة محمد أحمد يوسف العمورى، أعضاء اللجنة: عمار محمد عبد المجيد محمد، حمادة محمد محمد فتح الباب،محمد حمدي عبد الوهاب زيد.

أ ش أ