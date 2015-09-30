رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والذى رافقه وفد كويتى ضم الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمؤسسة البترول الكويتية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على اهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، ومن ذلك التعاون فى مجال البترول، وأشار إلى استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز هذا التعاون.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذى بمؤسسة البترول الكويتية إلى أنه قد اجتمع مع وزير البترول المصرى، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التى تعزز سبل التعاون فى مجال البترول بين البلدين، كما أوضح أنه قد تم الاتفاق على تخزين الزيت الخام الكويتى بشركة سوميد بالسويس، وذلك تمهيداً لطرحه وتسويقه فى سوق البحر المتوسط، وأضاف أنه تم بحث إمكانية استخدام معامل التكرير المصرية لتكرير الخام الكويتى بكميات تقدر بـ 50 ألف برميل/يوم، وتصل إلى 100 ألف برميل/يوم.

كما أكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية على استعدادهم التام للمشاركة فى عمليات التطوير الخاصة بمعامل تكرير البترول المصرية القائمة، وكذلك إنشاء معامل تكرير جديدة، هذا فضلاً عن المشاركة فى إقامة مجمع للبتروكيماويات.

من ناحية أخرى، أشار سفير الكويت بالقاهرة إلى عمق العلاقات التى تربط البلدين، وهو ما يؤكد توجه المؤسسة لفتح مكتب إقليمى لها فى مصر ليغطى نشاطها فى القارة الأفريقية، وبما ينطوى عليه ذلك من دلالات اقتصادية وسياسية مهمة.