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«التحالف الدولي» ينفذ 30 غارٍة جويٍة على «داعش» في العراق وسوريا

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«التحالف الدولي» ينفذ 30 غارٍة جويٍة على «داعش» في العراق وسوريا «التحالف الدولي» ينفذ 30 غارٍة جويٍة على «داعش» في العراق وسوريا

مقاتلات حربية – ارشيفية

شن طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 30 غارٍة جويٍة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي المسلح في العراق وسوريا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة، في بيان أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» اليوم الأربعاء، إن طيران التحالف شن 26 ضربًة جويًة في العراق استهدفت مواقع تابعة لداعش قرب الحويجة، منها 8 ضربات استهدفت وحدٍة تكتيكيٍة ودمرت منطقة حشد و45 موقعًا قتاليًا للتنظيم الإرهابي ومبان وسيارات.

وفيما يتعلق بسوريا، أشار البيان، إلى أن قوات التحالف شنت 4 غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم الإرهابي في دير الزور وتدمر ومناطق أخرى ودمرت أيضا حفارات تابعة للتنظيم.

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