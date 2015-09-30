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بالصور.. مقتل 46 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز

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بالصور.. مقتل 46 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز بالصور.. مقتل 46 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بتعز
أفادت مصادر من المقاومة الشعبية، مساء اليوم الأربعاء، أن مواجهات بين المقاومة الشعبية من جانب ، وقوات الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح من ناحية آخرى بمحافظة تعز (256 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء)، أسفرت عن مقتل 46 وإصابة 27 آخرين من صفوف القوات الحوثية والموالين لها.

وقالت المصادر، إن التحالف العربى شن غارات على منطقة الصياحى الربيعى غرب المدينة ومنطقة الضباب وجوار تبة الزٌنقل ومفرق المخا إلى جانب منزل مدير عام مديرية الوازعية "الذى سهل دخول الحوثيين إليها".

وأكدت المصادر، أن الغارات ادت إلى تدمير مخزن أسلحة، إلى جانب تدمير آليات أخرى تابعة للحوثيين وقوات صالح.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون وقوات صالح بجميع أنواع الاسلحة وتحت غطاء نارى كثيف على تلك المواقع، ما أسفر عن مقتل احد مقاتلى المقاومة وجرح 3 آخرين أثناء تصديهم للهجوم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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