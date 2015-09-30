بالفيديو.. مباحث التموين تصادر 300 طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات بإحدى المخازن الكبرى بشبرا الخيمة، حيث تم التحفظ على أكثر من 300 طن ملح مجهول المصدر ومقلد للعلامة التجارية الخاصة بإحدى الشركات الكبرى، تم تحرير محضر وجارى عرضه على النيابة.

كان اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين قد تلقى معلومات تفيد باستحواذ البعض على كميات ملح طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق والمخازن لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة.