أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط قطع غيار سيارات حديثة بـ600 ألف جنيه بحوزة راكب قادم من دبى

Google+ Print
ضبط قطع غيار سيارات حديثة بـ600 ألف جنيه بحوزة راكب قادم من دبى ضبط قطع غيار سيارات حديثة بـ600 ألف جنيه بحوزة راكب قادم من دبى
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من قطع غيار السيارات الحديثة بصحبة راكب قادم من دبى بغرض بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب "محمود ب ف" لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات والتى قدرت بنحو 600 ألف جنيه.

أمر عمر سعد مدير جمارك المطار بحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365