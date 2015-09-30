ضبط قطع غيار سيارات حديثة بـ600 ألف جنيه بحوزة راكب قادم من دبى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من قطع غيار السيارات الحديثة بصحبة راكب قادم من دبى بغرض بيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب "محمود ب ف" لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات والتى قدرت بنحو 600 ألف جنيه.

أمر عمر سعد مدير جمارك المطار بحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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