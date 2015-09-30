مرشح بدمياط يقسم يمين الولاء لأبناء دائرته عبر صفحته بـ"الفيس بوك"

ابتكر ياسر الديب ابن قرية الشيخ درغام بدمياط ونائب برلمان 1995 ونائب برلمان 2010 عن الحزب الوطنى المنحل ومرشح بندر ومركز دمياط "مستقل" فى الانتخابات القادمة طريقة جديدة للدعاية مبكرا، حيث أعلن ولاء القسم لأبناء دائرته على صفحته بـ"الفيس بوك" حيث تضمن ولاء القسم عهدا ويمينا: "أن أؤدى واجبى بإخلاص وأمانة وأن أكون حريصا كل الحرص على متابعة واستكمال جميع المشروعات العامة المعطلة والتى تحتاج إلى التطوير والتجديد ".

وكان الديب يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس لجنة الإسكان بمجلس محلى محافظة دمياط، يعتمد على عائلته وأبناء دائرته ويرى البعض أنه نائب قوى وله خبرة طويلة، ويرجح آخرون أنه أحد أبرز الأسماء المطروحة لجولة الإعادة فى الدائرة الأولى "بندر ومركز دمياط" حيث ينافس فى الجولة الأولى 44 مرشحا.



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