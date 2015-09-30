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بالصور.. لأول مرة استخدام التروسيكل فى جمع القمامة بشرق الإسكندرية

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قال المهندس محمد الجوهرى، مستشار محافظة الإسكندرية، لـ"اليوم السابع "، إن المحافظة بدأت فى تطبيق نظام جديد لجمع القمامة بحى أول المنتزه من الشوارع الضيقة، بإدخال 7 مركبات تروسيكل إلى الخدمة وجارى التعاقد على مجموعة أخرى تصل حمولة كل منها طن قمامة.

وأشار الجوهرى إلى أن التروسيكل ينقل القمامة من الأماكن الضيقة إلى أماكن تجمع "الكونتر" وأن المحافظة بصدد تطبيق مشروع منظومة الفصل من المنبع، حيث يتم اختيار مربع سكنى بأحد الاحياء المتوسطة لسهولة التعاون مع المنظومة من الطبقة المتوسطة فى المجتمع، وتوزيع 1200 مجموعة أكياس من اللون الأسود والأخضر، للفصل من المنبع داخل المنازل ويكون الكيس الأسود مخصص للمخلفات الصلبة والأخضر للمخلفات العضوية، ووتوزيع الأكياس مجانا، على أن يضع المواطن الأكياس أمام باب الشقة أو فى مدخل العقار وتقوم الشركة المنوط بها جمع القمامة بنقلها إلى مصانع اعادة تدوير القمامة، التى تستعد الإسكندرية لتشغيل 3 منها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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