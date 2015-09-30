محافظ بنى سويف يطالب بتعميم القوافل الطبية على المناطق النائية

طالب المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، بتعميم ووصول القوافل الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة على كل المناطق النائية خاصة القرى والنجوع التى تفتقر إلى تقديم تلك الخدمات بصورة متكاملة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم القافلة الطبية بقرية الأنصار بمركز إهناسيا غرب بني سويف والتي ضمت القافلة 11 تخصصًا منها باطنة، قلب، جراحة ونساء وولادة، وتنظيم أسرة، وأطفال، ورمد، وأمراض جلدية، وعظام، وأسنان، بالإضافة إلى سيارتي خدمات (معمل تحاليل، وسجلات كمبيوتر) حيث يتم تقديم الكشف والعلاج والتحاليل بالمجان للمواطنين من أبناء القرية وتوابعها علي مدي يومين.

ومن ناحيته أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة استقبلت 560 حالة فى "يومها الأول" وتم فحصها والكشف عليها من قبل أطباء القافلة منها 2 حالة تحويل للمستشفيات العامة والمركزية، استخراج 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء 16 تحليل دم، و6 تحليل طفيلات، و3 رسم قلب فضلاً عن تنظيم 4 ندوات توعية بحضور العشرات من سيدات فى الندوة الواحدة للتوعية الصحية بشأن التعامل مع بعض الأمراض، تنظيم الأسرة، وأمراض أنفلونزا الطيور، والفيروسات الكبدية.

وعلى هامش الجولة التقى المحافظ ببعض أهالى القرية واستمع لمطالبهم ومشاكلهم، ودعاهم إلى الاجتماع بهم بديوان عام المحافظة فى حضور المسئولين التنفيذيين لمناقشة وحصر كل احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها فى إطار الإمكانات والموارد المتاحة



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