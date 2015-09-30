مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب خمسة آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمخاور القتال ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثي، فى تصريح مساء اليوم ، إن المستشفى استقبل جثمانا لجندى بقوات الجيش يدعى أحمد المغربى وخمسة مصابين آخرين جراء الاشتباكات بمحورى الصابرى والليثى .

وأضافت أن جثة الجندى عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها ، لافتة أن المصابين من الجنود حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة قدمت لهم الاسعافات الاولية.

>وتشهد مدينة بنغازى اشتباكات بين قوات الجيش ومجلس شورى ثوار بنغازى و«أنصار الشريعة» ،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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