أبو مازن: 30 سبتمبر "يوم العلم الفلسطينى" ويؤكد: الفجر آت لا محالة

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فى مراسم رفع العلم الفلسطينى على مبنى الأمم المتحدة، إنه فى هذه اللحظة التاريخية من مسيرة نضالنا الوطنى، أقول لشعبنا أرفع علم فلسطين عاليًا فهو عنوان هويتكم الوطنية، وإنه ليوم فخر وعزة وطنية للشهداء والأسرى والجرحى وهم يحاولون رفع هذا العلم.

وأضاف "أبو مازن" خلال كلمته فى مراسم رفع العلم الفلسطينى على مبنى الأمم المتحدة، أنه يقول لشعبه الصامد والصابر فى أماكن اللجوء فى كل مكان إن الفجر آت لا محالة، معتبرًا يوم 30 سبتمبر من كل عام "يوم العلم الفلسطينى"، فيما وجه الشكر لرئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة وجميع الدول الحاضرين معه اليوم.



>