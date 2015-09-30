الخارجية السورية: نثق فى قدرة روسيا على مكافحة الإرهاب ولا نثق بأمريكا

أعرب وزير الخارجية السورى وليد المعلم، اليوم الأربعاء، عن ثقة بلاده الكاملة بموقف روسيا والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مكافحة الإرهاب.

وقال المعلم، فى تصريحات لوسائل إعلام روسية أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن دمشق تثق ثقة كاملة بالموقف الروسى والرئيس الروسى فى مجال مكافحة الإرهاب".

وشدّد وزير الخارجية السورى على أن دمشق لا تثق بالموقف الأمريكى والتحالف الذى دعت إليه لمحاربة تنظيم داعش .. مضيفا أن هذا التحالف قام بأكثر من تسعة آلاف غارة جوية فى العراق وسوريا، ولكنها لم تعط ثماراً.

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