حماس: خطاب أبو مازن مرهون بالتزامه بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

وصفت حركة حماس خطاب الرئيس محمود عباس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه إنشائى وعاطفى.

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى فى بيان مقتضب مساء الأربعاء: "إن الحكم على خطاب عباس مرهون بمدى تنفيذه والتزامه بما أعلنه حول وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الصهيونى".

وكانت حماس طالبت الرئيس أبو مازن إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمنى والتوجه إلى اعتماد استراتيجية وطنية توافقية تمكّن من مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت الحركة على أن "المرحلة الراهنة مصيرية ولم يعد من المجدى استمرار التعامل معها بخطابات رنانة أو الاكتفاء بخطوات شكلية ليس لها قيمة على الأرض".