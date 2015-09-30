أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس: خطاب أبو مازن مرهون بالتزامه بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

Google+ Print
حماس: خطاب أبو مازن مرهون بالتزامه بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل حماس: خطاب أبو مازن مرهون بالتزامه بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل
وصفت حركة حماس خطاب الرئيس محمود عباس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه إنشائى وعاطفى.

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى فى بيان مقتضب مساء الأربعاء: "إن الحكم على خطاب عباس مرهون بمدى تنفيذه والتزامه بما أعلنه حول وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الصهيونى".

وكانت حماس طالبت الرئيس أبو مازن إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمنى والتوجه إلى اعتماد استراتيجية وطنية توافقية تمكّن من مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت الحركة على أن "المرحلة الراهنة مصيرية ولم يعد من المجدى استمرار التعامل معها بخطابات رنانة أو الاكتفاء بخطوات شكلية ليس لها قيمة على الأرض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365