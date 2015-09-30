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رئيس البرلمان الليبى يناقش مع وزير خارجية الإمارات سبل القضاء على الإرهاب

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رئيس البرلمان الليبى يناقش مع وزير خارجية الإمارات سبل القضاء على الإرهاب رئيس البرلمان الليبى يناقش مع وزير خارجية الإمارات سبل القضاء على الإرهاب
التقي رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الأربعاء، في نيويورك بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة على هامش حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"70"، بحضور وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إذ ناقشا صالح وعبد الله عدد من القضايا المشتركة بين "ليبيا والإمارات"على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي .

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي في تصريحات صحفية من نيويورك، أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد لرئيس البرلمان الليبي دعم دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا للجهود المبذولة علي الصعيد الدولي والعربي من أجل استقرار ليبيا وحقن دماء شعبها العظيم والقضاء علي الإرهاب الذي تفشى في ربوعها، مشيرا إلى أن دعمهم لـ"الدولة الليبية "والمسئولين فيها من برلمان شرعي منتخب وحكومة منبثقة عنه ليس كراهية في أحد إنما حب في استقرار أشقائنا الليبيين وحقن دمائهم الطاهرة التي تسأل كل يوم بواسطة فئة إرهابية ظلامية مجرمة .

وطالب وزير خارجية الإمارات الجهات الدولية والعربية والإقليمية دعم الحوار الليبي لأنه السبيل الوحيد لحقن دماء الليبيين وعودة الأمن والاستقرار والتخلص من الإرهاب في فترة وجيزة.
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