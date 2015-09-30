روسيا أبلغت إسرائيل قبل شن غاراتها الجوية في سوريا

صرح مسؤول اسرائيلي إن موسكو أبلغت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها على وشك أن تشن غارات جوية في سوريا قبل تنفيذها.

وأفاد وكالة «الأنباء الفرنسية»، أن طائرات روسية قصفت اليوم، مواقع عدة في ثلاث محافظات سورية بالتعاون مع الطيران الحربي السوري، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى في دمشق.

وقال المصدر الأمني “شنت طائرات روسية وسورية ضربات جوية عدة الأربعاء، استهدفت مواقع للارهابيين في محافظات حماة وحمص (وسط) واللاذقية (غرب)”. وصرح مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته أن روسيا ابلغت اسرائيل مسبقا بالعملية.

وياتي ذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على آلية لتجنب حدوث “سوء فهم” واشتباكات في الأجواء السورية بين طائرات الجيشين.

وأعرب مسؤولون عسكريون اسرائيليون عن مخاوفهم من أن يؤدي التواجد الجوي الروسي الى الحد من قدرتهم على التحرك. وكانت شحنات عسكرية إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني عبر سوريا تعرضت إلى ضربات في الأشهر الأخيرة لم تعترف بها رسميًا السلطات الاسرائيلية.

وتعارض اسرائيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا، إلا أنها تتجنب الانجرار إلى النزاع هناك. والمحافظات التي استهدفت الاربعاء، في أولى الغارات الروسية في سوريا، بعيدة عن إسرائيل.