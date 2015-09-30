أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا أبلغت إسرائيل قبل شن غاراتها الجوية في سوريا

Google+ Print
روسيا أبلغت إسرائيل قبل شن غاراتها الجوية في سوريا روسيا أبلغت إسرائيل قبل شن غاراتها الجوية في سوريا

قصف جوي

صرح مسؤول اسرائيلي إن موسكو أبلغت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها على وشك أن تشن غارات جوية في سوريا قبل تنفيذها.

وأفاد وكالة «الأنباء الفرنسية»، أن طائرات روسية قصفت اليوم، مواقع عدة في ثلاث محافظات سورية بالتعاون مع الطيران الحربي السوري، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى في دمشق.

وقال المصدر الأمني “شنت طائرات روسية وسورية ضربات جوية عدة الأربعاء، استهدفت مواقع للارهابيين في محافظات حماة وحمص (وسط) واللاذقية (غرب)”. وصرح مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته أن روسيا ابلغت اسرائيل مسبقا بالعملية.

وياتي ذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على آلية لتجنب حدوث “سوء فهم” واشتباكات في الأجواء السورية بين طائرات الجيشين.

وأعرب مسؤولون عسكريون اسرائيليون عن مخاوفهم من أن يؤدي التواجد الجوي الروسي الى الحد من قدرتهم على التحرك. وكانت شحنات عسكرية إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني عبر سوريا تعرضت إلى ضربات في الأشهر الأخيرة لم تعترف بها رسميًا السلطات الاسرائيلية.

وتعارض اسرائيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد في سوريا، إلا أنها تتجنب الانجرار إلى النزاع هناك. والمحافظات التي استهدفت الاربعاء، في أولى الغارات الروسية في سوريا، بعيدة عن إسرائيل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا