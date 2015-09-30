سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعا لداعش بالمحور الغربي في بنغازي

استهدف «سلاح الجو»، الليبي تجمعًا لتنظيم داعش بالمحور الغربي في بنغازي وجرافة بحرية قرب ميناء المريسة غرب بنغازي .

وأفادت وكالة أنباء « الشرق الاوسط»، أن مصدر عسكري قال اليوم، إن طائرة عمودية تابعة لطيران السرب العمودي بقاعدة بنينا الجوية نفذت طلعات جوية مكثفة، وقصفت تجمعًا لعربات مسلحة تابعة لتنظيم داعش قرب منطقة قنفودة.

وأوضح المصدر أن الطائرة شنت غارة جوية أخرى استهدفت جرافة بحرية محملة بالأسلحة والذخائر قرب ميناء المريسة، تبعد 12 ميلا من الشاطئ، مشيرًا إلى أن سلاح الجو كثف طلعاته الجوية الاستطلاعية والقتالية في المحور الغربي.