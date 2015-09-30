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النيابة تحبس مدير تموين دار السلام 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام

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النيابة تحبس مدير تموين دار السلام 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام النيابة تحبس مدير تموين دار السلام 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام
أمرت نيابة دار السلام الجزئية برئاسة المستشار وائل أحمد وكيل النيابة، حبس أشرف مشالى مدير إدارة تموين منطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة اتهامه بالاستيلاء على المال العام؛ كما أمر وكيل النيابة، بعرض المتهم "أشرف مشالى"، غدا الخميس، لاستكمال التحقيقات.

وقال المحامى وليد مدكور، دفاع المتهم، ان وكيل النيابة أمر بضبط وإحضار 4 من أصحاب محلات و3 من أصحاب المخابز بمنطقة الجزيرة فى دار السلام، فضلاً عن استدعاء رئيس شركة البطاقات الذكية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على مدير إدارة تموين دار السلام، مساء أمس الثلاثاء، وتم اقتياده إلى قسم شرطة دار السلام بعد تحويله من مباحث الأموال العامة، وتوجيه بتهمة الاستيلاء على المال العام والتلاعب فى حصص الدقيق مع أصحاب المخابز.

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مصر 365

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