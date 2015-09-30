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إصابة موظف فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو

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إصابة موظف فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو إصابة موظف فى مشاجرة بين عائلتين بإدفو
أصيب شخص بإصابات متفرقة بالجسم بعد التعدى عليه بالضرب بالعصى والشوم نتيجة خلافات سابقة بين بعض أفراد عائلتين بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، تم نقل المصاب لمستشفى إدفو العام للعلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم إخطارا بنشوب مشاجرة ناحية الميدان القبلى بمدينة إدفو وإصابة ( ص. ا ) 45 سنة موظف بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه فى حدوث كسور بالزراعين، حيث جارى تحديد وضبط الجناة ومعرفة ملابسات وظروف الواقعة، فيما تحرر بذلك محضر شرطى وتم عرضه على نيابة المركز للتحقيق.

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