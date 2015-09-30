كيف أعرف أني حامل؟

كل حمل مختلف عن غيره، ومن الصعب توقع ما سيتغير في الجسم ومتى سيحدث التغيير خاصة في هذه المرحلة. لذا انتبهي جيداً للتغيرات التالية التي قد تكون من العلامات المبكرة جداً للحمل:

- الشعور ببعض الوخز كالشحنات الكهربائية في الثدي خاصة حول منطقة الحلمة، وهذا بسبب زيادة الهرمون الذي يضخه الدم لمنطقة الثدي.

- حمالات الصدر التي تستخدمينها ستضايقك قليلاً مع العلم أن هذه الحالة ستشعرين بها أكثر بعد مرور 4 أسابيع.

- تغيير في لون الفرج والمهبل من اللون الوردي إلى البنفسجي-الأحمر.

- زيادة في الإفرازات المهبلية، قد لا تكون مضرة إن لم تسبب الحكة أو رائحة قوية.

- تغيير في الشهية، غالباً ما يكون عدم الرغبة بتناول الطعام.

- التحسس من بعض الأطعمة والروائح بسبب التغيير في حاسة الشم.

- الشعور بطعم معدني في الفم.

- الشعور بالغثيان والدوار، وقد يكون خلال الليل أو النهار وليس بالضرورة عند الاستيقاظ في الصباح.

- الشعور بالتعب.

- تغيير في مزاجك فقد تصبحين حساسة وعاطفية أكثر من المعتاد.