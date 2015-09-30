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الرجالة لأ.. دراسة: ألعاب الفيديو تسبب زيادة وزن النساء

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الرجالة لأ.. دراسة: ألعاب الفيديو تسبب زيادة وزن النساء الرجالة لأ.. دراسة: ألعاب الفيديو تسبب زيادة وزن النساء
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الفتيات اللاتى يلعبن ألعاب الفيديو أكثر عرضة لكسب المزيد من الوزن.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات حوالى 2500 شخص فى السويد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً خلال الفترة بين 2007-2012.

وكانت النساء ذوات الوزن الطبيعى اللاتى لعبن ألعاب الكمبيوتر لمدة ساعة واحدة على الأقل فى اليوم أكثر عرضة لاكتساب المزيد من الوزن على مدى تلك السنوات الخمس من أولئك الذين لم يلعبن ألعاب الكمبيوتر، وفقاً لباحثين من أكاديمية ساهلجرينسكا فى جامعة جوتنبرج.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتورة مؤلفة الدراسة سارة تومى، وهى طبيبة نفسية، أن هناك زيادة فى مؤشر كتلة الجسم الذى يعتبر مقياس البدانة فى أولئك النساء الذين لعبوا ألعاب الكمبيوتر لأكثر من ساعتين بنسبة 3.7 كيلوجراماً.

ومن المثير للجدل أن ألعاب الكمبيوتر لم تترافق مع زيادة الوزن لدى الرجال، لذلك أكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد سبب أن النساء هن الاكثر عرضة لزيادة الوزن.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرا فى مجلة BMC للصحة العامة، وجاءت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".

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مصر 365