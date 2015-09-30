مش احنا اللى بنقول دى أبحاث علمية.. كل سنة بتتعلم فيها بتقوى صحتك 16%

فوائد التعليم لا تنتهى، حيث تحسن ثقافة الإنسان وتجعله أكثر قدرة على التواصل مع أفراد المجتمع، كما ترفع فرص التحاقه بالوظائف الكبرى.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هلسنكى الفنلندية أن التعليم يساهم فى تعزيز صحة الإنسان والحد من فرص إصابته بالأمراض.

وشملت الدراسة التى استمرت 21 عاماً كاملاً 3596 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، وكشفت النتائج أن كل سنة تعليم إضافية يحصل عليها الطلاب تساهم فى تعزيز صحتهم بنسبة 16%، وكما يساهم فى تعزيز تقدير الأشخاص لذاتهم ويقوى ثقتهم فى أنفسهم.

وعلى النقيض تماماً أكد الباحثون أن تدهور المستويات التعليمية يساهم فى الإضرار بصحة الإنسان، ويضر بسلوكهم العام، مضيفين أنه كلما زادت عدد السنوات الدراسية التى يلتحق بها الإنسان كلما تعززت صحته بشكل أفضل.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Public Health "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.