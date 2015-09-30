وكالة "ايتار تاس" : القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية فى سوريا

بدات امريكا وفرنسا بالتعليق على الغارات الروسية بانها ضد المعارضة وليست ضد الارهاب ==واعلنت امريكا للعالم الان وقف مساعدتها للمعارضة السورية --- ال يعنى كان فية معارضة -- وبعد ذلك ستتحمل السعودية وبعض دول الخليج نفقات التمويل وتجنيد بعض الارهابيين بحجة محاربة الشيوعية كما هو حادث بسيناريو افغانستان ---- للقضاء على القوة العسكرية لدول الخليج التى تم الحصول عليها من امريكا بدل ماهى مخزنة لديهم لانها تقلق اسرائيل -- وفى نفس الوقت استنزاف قدرة روسيا العسكرية --- تاديبا لها على موقفها من اوكرانيا وبدل تورط الامريكان بحرب عالمية ثالثة تتدخل بها الصين وكوريا الشمالية -- وسلملى على العرب --