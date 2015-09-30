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بالفيديو.. رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة لأول مرة

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بدأت منذ قليل مراسم رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة لأول مرة، وقال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن إنشاء الدولة يتطلب وحدة وطنية، والخطوة الأولى بأن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يدخلا تحت سلطة واحدة ويتحدان، وحان الوقت لدعم المبادرة التى تسمح بإقامة حل الدولتين وتخلق الظروف فى العودة للمفاوضات على مبادئ الجدول العملى.

وأضاف خلال كلمته، أنه يأمل بأن مسار السلام سيستمر بأنه سيرفع علم فلسطين فى مكانه المناسب من بين دول الأمم المتحدة، وليكن رفع هذا الأمل ليعطى الأمل للفلسطينيين والمجتمع الدولى حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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