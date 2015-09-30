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إسرائيل تهاجم أبو مازن بعد انسحابه من "أوسلو" ونتنياهو يصفه بالمحرض الكاذب

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إسرائيل تهاجم أبو مازن بعد انسحابه من "أوسلو" ونتنياهو يصفه بالمحرض الكاذب إسرائيل تهاجم أبو مازن بعد انسحابه من "أوسلو" ونتنياهو يصفه بالمحرض الكاذب
فى أول رد فعل من قبل إسرائيل على خطاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى الأمم المتحدة الذى أعلن فيه الانسحاب من اتفاقية "أوسلو"، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "أبو مازن" بالتحريض.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى، إن خطاب أبو مازن ملىء بالكذب، زاعماً البيان أن إسرائيل لا تسعى لتقسم المسجد الأقصى وإنما الحفاظ على الوضع الراهن فى القدس.

ومن جانبه، قال رئيس حزب البيت اليهودى "نفتالى بنيت" إن أبو مازن يذكر الإسرائيليين بأولئك الرافضين والمنكرين للمحرقة، واصفا أبو مازن بالإرهابى الذى يريد أن يسطع فى سماء التاريخ.

- رسميا.. أبو مازن يعلن انسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق اوسلو
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