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بالفيديو..حملة استثمر فى مصر تواصل جولاتها فى نيويورك برعاية حديد المصريين

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بالفيديو..حملة استثمر فى مصر تواصل جولاتها فى نيويورك برعاية حديد المصريين بالفيديو..حملة استثمر فى مصر تواصل جولاتها فى نيويورك برعاية حديد المصريين
تواصل مجموعات شباب حملة "استثمر فى "، التى أطلقتها شركة "حديد المصريين" جولاتهم المكثفة فى شوارع نيويورك للحث على الاستثمار والتعريف بمزايا إقامة المشاريع داخل مصر.

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين" أطلق حملة إعلانية ضخمة فى نيويورك بالتزامن مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال إعلانات فى الشوارع الرئيسية، فضلًا عن إعلانات الصحف، بالإضافة إلى الدفع بمجموعات شابة فى جولات تستهدف التعرف بمزايا الاستثمار، والتصدى لأكاذيب وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية.


>حديد المصريين يطلق حملة "إستثمر فى مصر الجديدة" بشوارع نيويورك
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مصر 365

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