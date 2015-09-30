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رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتعزيز التعاون مع الكويت فى قطاع البترول

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رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتعزيز التعاون مع الكويت فى قطاع البترول رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتعزيز التعاون مع الكويت فى قطاع البترول
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والذى رافقه وفد كويتى ضم الرئيس التنفيذى لقطاع التسويق بمؤسسة البترول الكويتية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى كل المجالات، ومن ذلك التعاون فى مجال البترول، وأشار إلى استعداد لتقديم كل أوجه الدعم لتعزيز هذا التعاون.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذى بمؤسسة البترول الكويتية إلى أنه قد اجتمع مع وزير البترول المصرى، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التى تعزز سبل التعاون فى مجال البترول بين البلدين، كما أوضح أنه قد تم الاتفاق على تخزين الزيت الخام الكويتى بشركة سوميد بالسويس، وذلك تمهيداً لطرحه وتسويقه فى سوق البحر المتوسط، وأضاف أنه تم بحث إمكانية استخدام معامل التكرير المصرية لتكرير الخام الكويتى بكميات تقدر بـ50 ألف برميل/يوم، وتصل إلى 100 ألف برميل/يوم.

كما أكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية استعدادهم التام للمشاركة فى عمليات التطوير الخاصة بمعامل تكرير البترول المصرية القائمة، وكذلك إنشاء معامل تكرير جديدة، هذا فضلاً عن المشاركة فى إقامة مجمع للبتروكيماويات.

ومن ناحية أخرى، أشار سفير الكويت بالقاهرة إلى عمق العلاقات التى تربط البلدين، وهو ما يؤكد توجه المؤسسة لفتح مكتب إقليمى لها فى ليغطى نشاطها فى القارة الأفريقية، وبما ينطوى عليه ذلك من دلالات اقتصادية وسياسية مهمة.

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مصر 365

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