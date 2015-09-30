أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: دعم موسكو لعمليات الجيش السورى "مؤقت"

Google+ Print
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: دعم موسكو لعمليات الجيش السورى "مؤقت" المتحدث باسم الرئاسة الروسية: دعم موسكو لعمليات الجيش السورى "مؤقت"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تحديد الوقت الذى ستستمر فيه الحركة الهجومية للقوات المسلحة السورية، وبالتالى مدة الدعم العسكرى المقدم لها من روسيا.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى، حول فترة الدعم الروسى لسوريا: "إن الدعم الروسى، مؤقت، للعمليات العسكرية الهجومية، للقوات المسلحة السورية".

وأشار بيسكوف إلى قول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عندما أعلن الأخير، بأن موسكو ستقوم بتوفير الدعم الروسى للتحركات الهجومية التى تقوم بها القوات المسلحة فى سوريا.


>- مسئول روسى:موسكو أبلغت تل أبيب بقرارها استخدام سلاح الجو فى سوريا
>

لافروف: روسيا مستعدة للتواصل مع أمريكا والتحالف بشأن الضربات فى سوريا
>

- وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء عملية جوية فى سوريا ضد مواقع "داعش".. الضربات تستهدف مراكز الاتصالات ومستودعات الأسلحة.. وبوتين: موسكو لا تنوى غرس رأسها فى النزاع وجميع الدول محاطة علما بأهداف نشاطاتنا
>

- طبول الحرب تدق على حدود الشام.. الأسد يتقدم بطلب مساعدات عسكرية من روسيا.. و"برلمان موسكو" يوافق على طلب بوتين بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.. والكرملين: ضربات جوية وشيكة لمساندة القوات السورية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365