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بالصور.. ضبط مخبزين تصرفا فى 32 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

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شنت مباحث تموين بنى سويف بإشراف المقدم محمد محفوظ، مدير مباحث ، حملة على مخابز مدينة بنى سويف، تمكنت خلالها من ضبط مخبزين لتصرفهما فى 32 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء.

وتمكنت الحملة التى قادها النقيب معتز حاتم، وكيل قسم مباحث التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، ومعاونة مفتشى القسم حمادة عمر ومحمود عبد المولى محمود، من ضبط مخبز بحى الأباصيرى، تصرف مديره فى كمية 21 طن دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط صاحب مخبز بحى مقبل الجديد تصرف فى 11 طن دقيق بلدى مدعم، وقام المدير المسئول عن المخبز ببيعها بالسوق السوداء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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