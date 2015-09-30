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"أخبار بنى سويف": المياه الجوفية تهدد منازل 70 ألف نسمة فى 3 قرى

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع لدعم الصحف الإقليمية ننشر أبرز ما شمله العدد الجديد من جريدة أخبار بنى سويف بإشراف رئيس إدارتها محمد بصيلة.

نشرت الجريدة فى صدر صفحتها الأولى مانشيت بعنوان "المياه الجوفية تهدد بانهيار منازل 70 ألف نسمة فى ثلاث قرى" وآخر بعنوان "161 مرشحًا يتنافسون على حصد 14 مقعدًا والقوائم فى مهمة انتحارية على ثلاث مقاعد" كما نشرت فى صفحتها الأولى مقال رئيس مجلس الإدارة "نبض الشارع" بعنوان "الحياد.. النزاهة.. العدالة".

كما نشرت فى صفحتها الثالثة حوار مع المستشار محمد سليم محافظ الإقليم بعنوان "محافظ بنى سويف: جارٍ التجهيز لأكبر حملة إزالات للتعديات على ترعة الإبراهيمية بمراكز ببا والفشن تحت إشراف شخصى منى"

ونشرت الجريدة فى صفحتين تقريرًا مفصلاً عن المنافسة القوية للفوز بمقاعد البرلمان فى محافظة بنى سويف.
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>وشملت قائمة العناوين ما يلى:


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اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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