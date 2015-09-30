"أخبار بنى سويف": المياه الجوفية تهدد منازل 70 ألف نسمة فى 3 قرى

فى إطار مبادرة "اليوم السابع لدعم الصحف الإقليمية ننشر أبرز ما شمله العدد الجديد من جريدة أخبار بنى سويف بإشراف رئيس إدارتها محمد بصيلة.

نشرت الجريدة فى صدر صفحتها الأولى مانشيت بعنوان "المياه الجوفية تهدد بانهيار منازل 70 ألف نسمة فى ثلاث قرى" وآخر بعنوان "161 مرشحًا يتنافسون على حصد 14 مقعدًا والقوائم فى مهمة انتحارية على ثلاث مقاعد" كما نشرت فى صفحتها الأولى مقال رئيس مجلس الإدارة "نبض الشارع" بعنوان "الحياد.. النزاهة.. العدالة".

كما نشرت فى صفحتها الثالثة حوار مع المستشار محمد سليم محافظ الإقليم بعنوان "محافظ بنى سويف: جارٍ التجهيز لأكبر حملة إزالات للتعديات على ترعة الإبراهيمية بمراكز ببا والفشن تحت إشراف شخصى منى"

ونشرت الجريدة فى صفحتين تقريرًا مفصلاً عن المنافسة القوية للفوز بمقاعد البرلمان فى محافظة بنى سويف.

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>وشملت قائمة العناوين ما يلى:

شعبان عبدالعليم: النور لا تربطه أى علاقة بجماعة الإخوان

أمين لطفى لا لإلغاء التعليم المفتوح

جزر سنور فى بنى سويف حياة مع إيقاف التنفيذ

تصفية مجاهد الإرهابى المطلوب ضبط فى قضايا خلايا نوعية

أحمد يعيش بأمعاء خارج بطنة لمدة عشر شهور وما زال يبحث عن مستشفى

بنى سويف تحصد أربع ميداليات فى المصارعة على مستوى الجمهورية

قرية جبل النور تشتكى الآثار

>ضبط مصنع مثلجات فى بير سلم بالفشن>إصابة أربعة فى مشاجرة بين قريتين بإهناسيا>قرار غلق العيادات الخاصة حتى الثالثة مساء يثير الجدل فى بنى سويف>أهالى بنى سويف يودعون شهيد الواجب بسيناء>المجند إسلام شهيد الواجب وبطل من أبطال قواتنا المسلحة>حرمان 400 ألف مواطن من سرير فى العناية المركزة بمستشفى الواسطى المركزى>منازل قرية بنى صالح تعوم فى المياه الجوفية



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