مصرع طالب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

لقي طالب مصرعه بقرية فيدمين، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، متأثرا بإصابته، نتيجة طعنه بمطواة على يد عامل، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وألقى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من الوحدة الصحية بقرية فيدمين، بوصول (أحمد ح ع 17 سنة)، طالب، من قرية فيدمين، مصاب بجرح نافذ بالصدر، توفى بمجرد وصوله، متأثرا بإصابته.

ووجه والده (حسين-51 سنة)، عامل، الاتهام إلى (محمد إ.م-31 سنة)، عامل، بالتسبب فى وفاة نجله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، والتى دفعت المتهم، بالتعدى على الطالب، بمطواة، وفقد حياته.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 7279 لسنة 2015، إدارى مركز شرطة سنورس، وتم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وأخطرت نيابة مركز سنورس، لتتولى التحقيق.