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محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان دوريات تأمين الجامعات والمدارس

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تفقد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، نقاط التأمين والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة الخاصة بتأمين المدارس وجامعة الفيوم، وذلك بحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

واستمع محافظ الفيوم، وفقًا لبيان المحافظة منذ قليل، خلال الجولة إلى شرح من مدير الأمن لخطة عمل وإجراءات تأمين الجامعة والمدارس مع بداية العام الدراسى الجديد، مشددًا من أزر قوات التأمين، مشيدًا بجهودهم في توفير المناخ الآمن للطلبة والطالبات لتحصيل دروسهم في سهولة ويسر.

كما تفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم خلال الجولة حى الجامعة والشوارع الجانبية المحيطة، وأصدر توجيهاته للمسئولين بإعادة تأهيل ورصف المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي لجامعة الفيوم وتجميلها لإظهار المكان بالشكل الجمالي اللائق، وذلك بعد أن مرت الفترة الاختبارية اللازمة لتوصيل المرافق، مشيرًا إلى ضرورة اختبار الخامات المستخدمة في أعمال الرصف بمعرفة كلية الهندسة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات واستمراريتها لمدة زمنية طويلة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الفيوم توجيهات بإزالة كل الإشغالات والمخلفات التي تعوق الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والجانبية، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بوضع متعلقاتهم ومعروضاتهم داخل المحلات، على أن يتم منحهم مهلة لمدة 24 ساعة لإزالة كل الإشغالات، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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