هواوي وجوجل يكشفان النقاب عن هاتفهما الذكي الأول “Nexus 6P”

قامت هواوي وجوجل اليوم بطرح الهاتف الذكي المبتكر Nexus 6P والمدعوم بنظام أندرويد 6.0 مارشمالو وهو أحدث نظام تشغيل للأجهزة المحمولة تقدمه شركة جوجل.

وأشارريتشارد يوو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي للأعمال قائلا “إن هواوي متحمسة للغاية لتعاونها مع شركة جوجل لتقديم تجربة هاتف Nexus المتميزة للسوق العالمية “وأضاف “إن الشركة تقدرأهمية تكنولوجيا الهواتف المحمولة بالنسبة للمستهلكين في جميع نواحي حياتهم ولذلك قمنا بإنتاج هاتف ذكي يتمتع بتصميم رائع وإندماج سلس مع نظام أندرويد 6.0 مارشمالو وهو أحدث أنظمة الأندرويد.”

وأشارهيروشي لوكيمر نائب رئيس أنظمة تشغيل أندرويد وكرومكاست وكروم بشركة جوجل قائلا “نحن متحمسون حيال شراكتنا مع شركة هواوي لتقديم هاتف Nexus 6P للمستهلكين وهو هاتفنا المتميز والمدعوم بنظام أندرويد 6.0 مارشمالو وهو أحدث وأقوى أنظمة التشغيل على الإطلاق.

يشمل هاتف Nexus 6Pعلى شاشة AMOLED 5.7 إنش بدقة 518 بيكسل لكل بوصة تعمل بتكنولوجياWQHD وهي الأنسب للألعاب ومشاهدة الأفلام وإنجاز الأعمال في نقاء متناهي ومبهر والهاتف مزود بسماعات في الوجه الأمامي لتوفير صوت واضح ويأتي الهاتف بأحدث نسخة من المعالج ثماني النواة Snapdragon™ 810 v2.1 من شركة كوالكوم ويقدم هاتف Nexus 6P تجربة فائقة الأداء حيث يمكنك التحدث وإرسال الرسائل طوال اليوم *بفضل البطارية 3450 ميلي أمبير والهاتف مزود بمنفذ USB Type-C القابل للعكس حتى لا يعني المستخدم من التخمين بعد الآن* حيث أن منفذ Type-C يدعم الشحن السريع ويوفر عدد 7 ساعات من عمر البطارية إذا قمت بشحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط.