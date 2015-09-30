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رئيس جامعة القاهرة: لا يصح تدريس «اللغات» للطلاب من وراء النقاب

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رئيس جامعة القاهرة: لا يصح تدريس «اللغات» للطلاب من وراء النقاب رئيس جامعة القاهرة: لا يصح تدريس «اللغات» للطلاب من وراء النقاب

رئيس جامعة القاهرة – الدكتور جابر نصار

علق رئيس «جامعة القاهرة»، الدكتور جابر نصار، على أحداث المظاهرات اليوم  الاربعاء، أمام جامعة القاهرة، وقراره بمنع الأساتذة المنتقبات من دخول المحاضرات، إن عدد من الطلاب الذين تظاهروا اليوم لا يتجاوزون 10 أو 15 طالبًا من المنتمين للإخوان، حيث قاموا بالصلاة في المدينة الجامعية وخرجوا من الجامعة وأطلقوا بعض الشماريخ خارجها.

وأضاف خلال “مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم»، علي شاشة قناة الحياة الفضائية، أن الأمن الإداري ألقى القبض على 4 طلاب منهم خارج الجامعة وهم أعضاء في الإخوان واكتشفوا أن اثنين منهم لهما أوامر ضبط وإحضار.

وحول منع المنتقبات، قال نصار، إن منع عضوات هيئة تدريس المنتقبات من دخول المحاضرات يصب في مصلحة العملية التعليمية وعددهم لا يتجاوز 10 في الجامعة.

وأكد أنه لا يصح لأستاذة جامعية منتقبة أن تقوم بتدريس اللغات للطلاب من الناحية الأكاديمية، مضيفًا “لم أتلق أي شكوى من قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من دخول المحاضرات”، وتعليقًا على السلوكيات داخل المحاضرات قال إنه لا يجوز أن يدخل الأستاذ الجامعي بالملابس الداخلية.

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