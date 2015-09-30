غدًا| القومي لحقوق الإنسان يفتتح مؤتمر «المشكلة السكانية»

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الخميس، الموافق الأول من أكتوبر 2015، أعمال مؤتمر تحت عنوان “المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية ” وذلك بفندق سفير الدقي في تمام الساعة 9.30صباحًا.

وصرح مقرر المؤتمر، الدكتور صلاح سلام، أنة سوف يفتتح أعمال المؤتمر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي.

يهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة الخطط الحكومية المتعلقة بهذا الشأن والتعرف على رؤى ومقترحات السادة الخبراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة النمو السكاني، ووضع تصور شامل لحل تلك المشكلة.

ويشارك في المؤتمر نحو خمسين خبيرًا في مجال التنمية السكانية ومنظمات المجتمع المدني وممثليين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية.