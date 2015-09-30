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للبنات.. غسل الأطباق أفضل حل للتخلص من الضغوط النفسية

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للبنات.. غسل الأطباق أفضل حل للتخلص من الضغوط النفسية للبنات.. غسل الأطباق أفضل حل للتخلص من الضغوط النفسية
نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن غسل الأطباق والمواعين الخاصة بالمنزل يساهم فى الحد من القلق والتوتر والكثير من الأحاسيس النفسية السلبية.

وشملت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، 51 طالباً، أمرهم الباحثون بغسل 18 طبقاً، وكشفت النتائج أن هذا السلوك ساهم فى الحد من العصبية والقلق الذى يعانى منه الطلاب وساهم فى تحسين صحتهم وحالتهم النفسية بشكل عام.

وفى الوقت نفسه، أكد الباحثون أنه يجب أن يغسل الأشخاص الأطباق باهتمام وتركيز كى يتمتعوا بهذه الفوائد، لافتين إلى أن تنظيفها بهذه الكيفية يساهم فى الحد من العصبية بنسبة 27%، كما يجعل الأشخاص أكثر إلهاماً وتحفيزاً بنسبة 25%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Mindfulness"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.


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