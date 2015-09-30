37663 ناخبا صوتوا لمرشحيهم في مرحلة "التصويت المبكر"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن اختتام مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في المراكز الانتخابية التسعة المتوزعة في مختلف الإمارات والتي تم اختيارها وفق عملية مدروسة لمراعاة سهولة الوصول إليها من قبل جميع الناخبين.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن مرحلة التصويت المبكر التي امتدت عبر ثلاثة أيام تمت بنجاح وشهدت إقبالا طيبا من الناخبين وتمثل اضافة ايجابية للممارسة الانتخابية في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين صوتوا في مرحلة التصويت المبكر وصل إلى 37663 ناخبا معتبرا أن التصويت المبكر منح الفرصة للعديد من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية بناء على ظروفهم الحياتية والتزاماتهم.

> وأشاد معاليه بالدعم الكامل الذي قدمته فرق العمل بالمراكز الانتخابية في مساعدة الناخبين والإجابة عن جميع استفساراتهم ومساعدتهم ولاسيما فيما يتعلق بنظام التصويت الإلكتروني.

وقال معاليه أن التصويت المبكر تم على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة بصورة إيجابية وحضارية مما يعزز من الثقافة المدنية والانتخابية في الدولة وتبدأ فترة الصمت الانتخابي من 1 اكتوبر وحتى اليوم الانتخابي الموافق ليوم السبت 3 من أكتوبر 2015.

> وتهيب اللجنة الوطنية للانتخابات الهيئات الانتخابية بالمشاركة الفاعلة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم السبت الثالث من اكتوبر والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساء في 36 مركزا والتي تتوزع في جميع الإمارات.



> - 11 مركزا في أبوظبي..



> بلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي أحد عشر مركزا وهي على النحو الآتي.. مركز أبو ظبي الوطني للمعارض - الصالة الرياضية لنادي الجزيرة - ياس مول - جامعة زايد في مدينة شخبوط -.. وفي المنطقة الغربية - صالة أفراح مدينة زايد - صالة أفراح غياثي - صالة أفراح السلع... وفي مدينة العين - مركز العين للمؤتمرات / الخبيصي - قاعة أفراح الوقن - قاعة أفراح الظاهر - قاعة أفراح الهير.



>- 6 مراكز في دبي ..



> بلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة دبي ستة مراكز انتخابية وهي.. مركز دبي التجاري العالمي - ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر - القاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي - سن ست مول - مبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء وقاعة أفراح حتا.

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- 7 مراكز في الشارقة..



> وبلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة الشارقة سبعة مراكز تتوزع على النحو التالي.. - نادي الشارقة للشطرنج في شارع الذيد بالقرب من الجامعة الأمريكية - مجلس ضاحية مغيدر دائرة التسجيل العقاري – ضاحية اللية بجانب دائرة الثقافة والإعلام - نادي ناشئة الذيد - نادي مليحة الثقافي - مركز إكسبو في خورفكان - جامعة الشارقة في كلباء.



> - مركزان في عجمان وأم القيوين..



> وفي إمارة عجمان تم تحديد مركزين انتخابيين هما.. - مبنى الخدمات الاجتماعية – وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الجرف - مركز سند في منطقة مصفوت.. وكذلك في إمارة أم القيوين مركزين انتخابيين هما.. - صالة الشيخ خليفة للأفراح - الثانوية الفنية في فلج المعلا.



>- 5 مراكز في رأس الخيمة..



> وتم تحديد خمسة مراكز انتخابية في إمارة رأس الخيمة وهي كالتالي.. - مركز اكسبو - مبنى هيئة الإمارات للهوية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة - مبنى هيئة الإمارات للهوية في منطقة الرمس - كليات التقنية (طالبات) - مركز شباب الغيل.



>- 3 مراكز انتخابية في الفجيرة..



> وفي إمارة الفجيرة تم تحديد ثلاثة مراكز انتخابية هي أرض المعارض - مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في منطقة مسافي - ونادي دبا الرياضي.

> وتسعى اللجنة الوطنية للانتخابات إلى توفير جميع الإمكانيات التي تمكن أعضاء الهيئات الانتخابية من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية والعمل على اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي وينقل صوتهم بكل صدق وأمانة.

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