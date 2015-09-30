لو زادت عن حدها انقلبت ضدها.. أطعمة صحية لو كترت فيها تصيبك بأمراض خطيرة

الحمية الغذائية من أهم العوامل التى تتحكم فى صحة الإنسان، وكشف مؤخراً تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة الصحية التى يجب عدم الإفراط فى تناولها، لأنها قد تتسبب فى مخاطر صحية على عكس المتوقع، وهى تشمل: التونة

>وأوضح التقرير أنه من أبرز هذه الأطعمة التونة، وعلى الرغم من أنها مصدر رائع للبروتين، إلا أن الإفراط فى تناولها قد يتسبب فى مخاطر صحية كبيرة، لأنه من المحتمل جداً أن تحتوى على عنصر الزئبق السام، والذى قد يسبب فى الإصابة بمشاكل الخصوبة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتدهور تطور العقل، ويجب تناولها مرة واحدة بحد أقصى خلال الأسبوع. السبانخ

>غنية بأملاح الأوكسالات، والتى تساهم فى تكوين حصوات الكلى ، ولذا فيجب عدم الإفراط فى تناولها لتجنب مشاكل الكلى، وكما يجب تناول الخضراوات الورقية الأخرى التى تحتوى على قدر قليل من الأوكسالات مثل الجرجير. اللوز والمكسرات البرازيلية

>اللوز يحتوى على قدر كبير من الأوكسالات ولذا فهو قد يسبب الإصابة بحصوات الكلى، وكما أن الإفراط فى تناول اللوز قد يزيد بشكل ملحوظ من تركيزات المنجنيز وفيتامين "هـ"، وتصبح سامة.

>- وأما الإفراط فى تناول المكسرات البرازيلية فقد يساهم فيرفع فرص الإصابة بتسمم السيلينيوم. اللحوم

>الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء يرفع فرص الإصابة بنوبات النقرس، كما قد يتسبب ذلك فى زيادة مستويات هرمون النمو "IGF-1"، والذى يسرع حدوث الشيخوخة ويرفع فرص الإصابة بالسرطان.

شبكةعيونالإخبارية

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