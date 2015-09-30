تيجانا: أثق في قدرة فيريرا على صنع المفاجأة أمام النجم

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يثق في قدرة جوزفالدو فيريرا المدير الفني على عمل مفاجأة أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر في الذهاب بنتيجة 5-1 أمام النجم. ويحتاج لتسجيل رباعية في ملعب بتروسبورت يوم السبت.

وقال تيجانا لمراسل FilGoal.com يوم الأربعاء: "فيريرا مدرب قدير وقادر على صنع مفاجأة للنجم. تاريخه معروف لدى الجميع وخبراته في مثل هذه المواقف تثبت قدرته على ذلك".

وأضاف "قاد الفريق للفوز بالدوري والكأس وخاصة النهائي كان أمام الأهلي وحقق الفوز بهدفين نظيفين. وما حدث في لقاء الإياب صفحة وانتهت".

وتابع "سنركز في الإياب ونحقق المطلوب والتأهل بالقتال في الملعب لآخر دقيقة".