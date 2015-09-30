أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تيجانا: أثق في قدرة فيريرا على صنع المفاجأة أمام النجم

Google+ Print
تيجانا: أثق في قدرة فيريرا على صنع المفاجأة أمام النجم تيجانا: أثق في قدرة فيريرا على صنع المفاجأة أمام النجم

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يثق في قدرة جوزفالدو فيريرا المدير الفني على عمل مفاجأة أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر في الذهاب بنتيجة 5-1 أمام النجم. ويحتاج لتسجيل رباعية في ملعب بتروسبورت يوم السبت.

وقال تيجانا لمراسل FilGoal.com يوم الأربعاء: "فيريرا مدرب قدير وقادر على صنع مفاجأة للنجم. تاريخه معروف لدى الجميع وخبراته في مثل هذه المواقف تثبت قدرته على ذلك".

وأضاف "قاد الفريق للفوز بالدوري والكأس وخاصة النهائي كان أمام الأهلي وحقق الفوز بهدفين نظيفين. وما حدث في لقاء الإياب صفحة وانتهت".

وتابع "سنركز في الإياب ونحقق المطلوب والتأهل بالقتال في الملعب لآخر دقيقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع