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اتحاد الكرة: سعر الدوري زاد 60%

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اتحاد الكرة: سعر الدوري زاد 60% اتحاد الكرة: سعر الدوري زاد 60%

كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن قيمة عقد بيع مباريات الدوري للموسم الجديد 2015/2016.

وأشار زاهر إلى أن مسئولي الشركة الراعية للاتحاد "برزنتيشن"، وشركة "بروموميديا" الفائز بحقوق البث فضلت التكتم على قيمة العقد.

وأضاف عبر برنامج الملاعب اليوم "ولكن أؤكد أن العقد الجديد شهد زيادة سعر البطولة بنسبة تتراوح بين 50 و60%".

وقال عضو اتحاد الكرة: "بطولة الدوري في السنوات الأخيرة تم بيعها مقابل 50 ثم 60 وأخيرًا 70 مليون جنيه".

يذكر أن بطولة الدوري للموسم الجديد ستذاع عبر قناتي "الحياة 2" و "TEN".

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