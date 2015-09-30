حتى الآن.. الأمن يرفض طلب الزمالك بحضور الجمهور أمام النجم

رفض الأمن طلب الزمالك بحضور جماهيره في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ضد النجم الساحلي في مباراة يوم السبت المقبل.

وخسر الزمالك 5-1 في الذهاب ويحتاج لرباعية نظيفة للعبور إلى النهائي. فيما أكد رئيس النادي مرتضى منصور أنه سيجتمع بوزير الداخلية لإقناعه بحضور الجماهير والبداية بأعضاء الجمعية العمومية.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "ما نشر في بعض الصحف حول موافقة الأمن لا أساس له من الصحة".

وأضاف "تجرى المفاوضات مع الأمن على السماح بحضور الجماهير لكن حتى الآن يرفض".

وكان الأمن قد رفض طلب الأهلي أيضا لحضور جماهيره أمام أورلاندو.