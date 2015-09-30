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مدافع أورلاندو: عندما يهاجمنا الأهلي سنكون مستعدين لمعاقبته

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مدافع أورلاندو: عندما يهاجمنا الأهلي سنكون مستعدين لمعاقبته مدافع أورلاندو: عندما يهاجمنا الأهلي سنكون مستعدين لمعاقبته

أكد روي ماهاموتسا مدافع أورلاندو بايرتس أن فريقه يتوقع مباراة صعبة أمام الأهلي يوم السبت المقبل، مشددا في الوقت ذاته على استعدادهم لمعاقبة المارد الأحمر لبلوغ نهائي الكونفدرالية.

ويحل أورلاندو ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل لملاقاته في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد التغلب عليه ذهابا بهدف دون رد.

وتحدث ماهاموتسا لموقع ناديه الرسمي قائلا:"الأهلي فريق جيد".

واستدرك"لكنهم واقعون تحت ضغط تحقيق نتيجة إيجابية أمامنا في المباراة المقبلة، أتوقع أن المباراة ستكون هجومية وسريعة للغاية من جانبهم وهذا يناسب طريقة لعبنا".

وأضاف"عندما يهاجمنا الأهلي لتسجيل الأهداف سوف نستغل أي أخطاء يرتكبونها لنعاقبهم".

وواصل"نعلم إننا سوف نذهب إلى ونحن غير مرشحين للفوز، وذلك بسبب مباراتنا أمامهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013".

وأكمل متحدثا عن إمكانية حضور الجماهير"نحن نعلم أن الأهلي لديه جماهير قوية ويقومون بعمل أجواء قوية داخل الملعب".

وأتم"لكن حضور جماهير الأهلي للمباراة أو عدم حضورهم لا يشغل بالنا، فنحن لا نركز إلا على تقديم أداء قوي يساعدنا على التأهل للنهائي".

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