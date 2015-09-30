بتوصية أمنية.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف نقل مباراتي الأهلي والزمالك لبرج العرب

أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي "كاف" يطلب فيه نقل مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية إلى ملعب برج العرب.

وتقرر مبدئيًا إقامة لقاء الزمالك مع النجم الساحلي بملعب بتروسبورت، والأهلي مع أورلاندو بايرتس يوم الأحد بملعب السويس الجديد.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "هناك صعوبة كبيرة لنقل المباراتين إلى برج العرب بسبب ضيق الوقت، لأن فريق النجم سيصل غدًا، أما أورلاندو بايرتس سيتواجد في القاهرة يوم الجمعة".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2" أن اتحاد الكرة طالب هاني أبوريدة بالتدخل، لإقناع الاتحاد الأفريقي بنقل المباراتين إلى برج العرب.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه، لأنه تم السماح بحضور 2000 مجند شرطة للمباراة، ويتعذر ذلك في ملعبي السويس وبتروسبورت.

وأتم ثروت سويلم: "أرسلنا الخطاب للاتحاد الأفريقي منذ نصف ساعة، وننتظر موافقة الاتحاد الأفريقي".

وعلم FilGoal.com أنه في حالة رفض الكاف ستقام المباراتين على الملاعب المحددة سلفا.

إذ يلعب الزمالك والنجم في بتروسبورت بينما يستضيف استاد السويس لقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس يوم الأحد.