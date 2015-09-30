المدير التنفيذي للجبلاية يرد على زيادة راتبه 120%

دافع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن قرار مجلس الجبلاية بزيادة راتبه الشهري في اجتماع الجمعية العمومية الأخير.

وقال سويلم: "أي مدير تنفيذي جاء قبلي، كان راتبه الضعف، وعند تعييني قالوا إنني ضابط شرطة ليست لديه أي خبرات باتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحات لقناة "الحياة 2": "الحديث كثيرًا عن زيادة راتبي أمر مثير للاستياء، لأنني من مجتمع ريفي، ولا أحتاج الأموال".

وأوضح: "أنا حاصل على دكتوراه في الإدارة، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد على تقديرهم لجهدي، رغم أنني لم أطالب بزيادة راتبي".

وكان مجدي المتناوي عضو اتحاد الكرة قال في وقت سابق إن راتب المدير التنفيذي زاد بنسبة 120% مقابل 50% لمدربي المنتخبات.

وزاد الراتب الشهري لثروت سويلم من 20 إلى 45 ألف جنيه.