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ميدو لـ في الجول: التعادل مع الشرقية؟ النتائج غير هامة في الوديات

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ميدو لـ في الجول: التعادل مع الشرقية؟ النتائج غير هامة في الوديات ميدو لـ في الجول: التعادل مع الشرقية؟ النتائج غير هامة في الوديات

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن آخر ما ينظر إليه في المباريات الودية هي النتيجة مؤكدا أنه يعمل على إيجاد التجانس بين لاعبي الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد تعادل وديا مع فريق الشرقية للدخان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم وقد تقدم الشرقية للدخان وتعادل عمر الوحش للدراويش.

وقال ميدو لـFilGoal.com "الأهم من النتائج في تلك المباريات هو الوصول إلى أسلوب اللعب الذي يتناسب مع الفريق والعمل على رفع اللياقة وإيجاد التجانس والتفاهم بين الجميع".

وأضاف "أنا معجب بتطور أداء لاعبي الفريق من مباراة لأخرى في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق الجديد وكذلك عمر الوحش العائد من الإصابة".

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